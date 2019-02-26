Песков прокомментировал стажировку дочери

Песков объяснил стажировку дочери в Европарламенте

Елизавета Пескова — «обычная студентка», а ее стажировка в Европарламенте — «обычная практика». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил ее отец — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Накануне о стажировке Елизаветы Песковой в Европарламенте сообщила французская газета FranceSoir. Позже в тот же день евродепутат Эмерик Шопрад в беседе с РИА Новости подтвердил это. По его словам, Елизавета, будучи студенткой из Франции, законно работает в качестве его стажерки с ноября 2018 года.

«Никаких нарушений здесь нет», — подчеркнул Шопрад.

Дмитрий Песков согласился с евродепутатом. По его словам, Елизавета — «обычная студентка», а ее стажировка — «обычная практика». Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что место работы его дочери «не касается» его служебных обязанностей как пресс-секретаря президента.

Накануне Эмерик Шопрад рассказывал, что Елизавета Пескова, будучи его стажеркой, получает около тысячи евро в месяц, не присутствует на закрытых заседаниях Европарламента и не имеет доступа к стратегическим данным.