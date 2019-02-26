Захарова прокомментировала пост американского сенатора о Чаушеску

Ранее видный сенатор-республиканец Рубио опубликовал коллаж с фотографиями. На первой изображен бывший президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, выступающий с трибуны. На втором снимке Чаушеску и его жена Елена находятся в зале суда во время процесса над ними.

Политик также выкладывал в соцсети подобные коллажи с панамским экс-главнокомандующим Мануэлем Норьегой и бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи . Рубио не стал делать каких-либо подписей к фотографиям, но на своей странице он активно комментирует события в Венесуэле и выступает с жесткой критикой президента страны Николаса Мадуро

По мнению Захаровой, Рубио, публикуя фото Чаушеску "в качестве иллюстрации "того, что ждёт Мадуро", " понятия не имеет о предмете рассуждений".

"Дело в том, что история Николая Чаушеску — это классический случай того, как в Вашингтоне готовы под прикрытием "демократических ценностей" поддерживать кого угодно, пока это соответствует национальным интересам. А если национальные интересы более не нуждаются в ком-либо, то и прощаются с "протеже" без особых церемоний. Если бы только сенатор Рубио знал, что своей репликой в соцсетях он совершает политический каминг-аут, расписываясь в исторической ответственности США за миллионы загубленных жизней в различных частях света!" — написала она.

Как пояснила Захарова, внешнеполитической целью Чаушеску было сокращение зависимости Румынии от СССР и других стран соцлагеря, за усилия в этом направлении он был обласкан Западом, всевозможно награждён и осыпан миллиардными кредитами. Когда Чаушеску перестал устраивать своих благодетелей, все поменялось.

"Тут и грохнула первая цветная революция в регионе со всем набором традиционных механизмов "возращения демократии и заботы о населении": от дезинформации до провокаций", — пишет она.

Захарова также указала на ряд других исторических параллелей.

"В ходе официального расследования 2007 года было доказано, что приказ стрелять в демонстрантов в Тимишоаре отдал армии не Чаушеску (за что его расстреляли после двухчасового суда), а "перешедший на сторону народа" (ничего не напоминает?) генерал Стэнкулеску. Кстати, именно он был одним из организаторов суда над Чаушеску и его расстрела. А бывший премьер-министр Венгрии М. Немет впоследствии признал, что венгерские спецслужбы поставляли румынской оппозиции оружие. Опять ничего не напоминает?" — отметила она.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.