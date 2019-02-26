Попытки изолировать Крым полностью провалились, считает Аксенов

Попытки изолировать российский Крым полностью провалились, за 5 лет здесь побывали представители по крайней мере половины стран мира, заявил глава республики Сергей Аксенов

"За 5 лет всем вменяемым людям стало очевидно, что попытки изолировать Крым полностью провалились. В этом большая заслуга народной дипломатии… За 5 лет в российском Крыму побывали представители по крайней мере половины стран мира, а если учитывать частные визиты, то, конечно, больше", — сказал Аксенов, отчитываясь на сессии крымского парламента о работе правительства.

По его словам, только за последние 2 года правительство Крыма посетили около 100 официальных иностранных делегаций — бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. При этом крымская делегация побывала с официальными визитами в Сирии, Китае, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Лаосе, Донецкой народной республике.

"Хочу поблагодарить наших иностранных друзей за честную и принципиальную позицию. Они помогают нам доносить правду до мировой общественности", — подчеркнул Аксенов.