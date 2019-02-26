Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума придумала способ борьбы интернет-троллями 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением составить список «киберхамов», чтобы бороться с издевательствами одних пользователей над другими в рунете.
По его словам, благодаря перечню можно устраивать бойкот таким юзерам, отчего им «перестанет быть хорошо».
«Если бы мы просто обращались в специальный орган, в Роскомнадзор, например, и он бы определял IP, находил этого человека и выставлял данные о нём в открытый доступ с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание», — пояснил он.
Озвучивая своё предложение Чернышов отметил, что интернет-тролли могут сделать жизнь человека невыносимой, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru узнал у психолога, как следует вести себя родителям, чтобы иметь доверительные отношения со своим чадом. Эксперт также рассказал, как уберечь ребенка от жестоких компьютерных игр, при этом не став его главным врагом.
News.ru: последние новости
РФ может покинуть Совет Европы после выборов его генсека Генсек ООН обеспокоен разработкой гиперзвукового оружия МИД РФ отреагировал на исчезновение русского на тенге
Комментарии5
Политика , Общество , Роскомнадзор , Госдума , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение