Госдума придумала способ борьбы интернет-троллями

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением составить список «киберхамов», чтобы бороться с издевательствами одних пользователей над другими в рунете.

По его словам, благодаря перечню можно устраивать бойкот таким юзерам, отчего им «перестанет быть хорошо».

«Если бы мы просто обращались в специальный орган, в Роскомнадзор, например, и он бы определял IP, находил этого человека и выставлял данные о нём в открытый доступ с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание», — пояснил он.

Озвучивая своё предложение Чернышов отметил, что интернет-тролли могут сделать жизнь человека невыносимой, передаёт АГН «Москва»

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