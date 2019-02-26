Консул Нидерландов рассказал о многовековой дружбе голландцев с Россией

Почетный консул Нидерландов на Сахалине Валерий Беспалов заявил, что королевство всегда было другом России

"Российско-голландские отношения имеют давнюю историю, уходящую корнями на тысячу лет вглубь веков. У нас были разные периоды, но Нидерланды всегда оставались дружественной страной по отношению к Руси, Московскому царству, царской России, Советскому Союзу и Российской Федерации. И голландцы гордятся своей сопричастностью судьбе такой гигантской страны, как Россия", — рассказал в интервью РИА Новости Беспалов.

По его словам, особое место в истории двух стран занимает личность царя Петра Первого, который в 1697 году совершил визит в Нидерланды.