Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Консул Нидерландов рассказал о многовековой дружбе голландцев с Россией 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Официальный сайт администрации города Южно-Сахалинск
Почетный консул Нидерландов на Сахалине Валерий Беспалов заявил, что королевство всегда было другом России.
"Российско-голландские отношения имеют давнюю историю, уходящую корнями на тысячу лет вглубь веков. У нас были разные периоды, но Нидерланды всегда оставались дружественной страной по отношению к Руси, Московскому царству, царской России, Советскому Союзу и Российской Федерации. И голландцы гордятся своей сопричастностью судьбе такой гигантской страны, как Россия", — рассказал в интервью РИА Новости Беспалов.
По его словам, особое место в истории двух стран занимает личность царя Петра Первого, который в 1697 году совершил визит в Нидерланды.
"Он не только открыл "окно в Европу", но и положил начало таким экономическим взаимоотношениям, которые впоследствии получили название "улица с двусторонним движением", — отметил почетный консул.
Последние новости
Собчак сообщила о самоубийстве одного из основателей НТВ Серебряков объяснил свое высказывание о "разжигании конфликтов" Россией Сердючка устроила перепалку с ведущим отбора на Евровидение от Украины
Политика , В мире , Европа , Экономика , РИА Новости , Нидерланды
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Друзь зарабатывает на скандале с Бером
Шоу-бизнес
Рынска назвала виновных в смерти мужа
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Общество
Пациент с ножом в спине вышел из больницы покурить
Происшествия
Продавцы и покупатели подрались в московском магазине
Происшествия
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение