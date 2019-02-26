РФ может покинуть Совет Европы после выборов его генсека

Москва допускает возможность выхода из Совета Европы (СЕ), если права делегации России в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) не будут восстановлены до выборов генерального секретаря организации. Об этом заявил источник в дипломатических кругах.

«Если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят полностью в правах до июня 2019 года, то РФ может принять решение о выходе из Совета Европы. При этом ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может», — пишут «Известия».

По информации источника издания, «вопрос о том, как нам действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения». Также он выразил надежду на то, что «европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ», добавив, что в противном случае Москва не видит смысла оставаться в данной структуре.

Как ранее писал News.ru, СЕ отказал России в возврате ранее уплаченных взносов в бюджет организации. До этого ПАСЕ предъявила претензии к России. Председательствующая страна — Финляндия — требует от Москвы €60 млн в качестве долга по взносам.