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СМИ: Россия может покинуть Совет Европы после выборов генсека 

RT на русском + ещё 4
Российская сторона допускает возможность выхода из Совета Европы после выборов генерального секретаря организации, если права делегации России в ПАСЕ не восстановят полностью и без условий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
По словам источника, вопрос о том, как Россия будет действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения.
«Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре», — заявил он.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что решение Москвы во многом зависит от «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».
Он добавил, что в Москве исходят из того, что «при наличии доброй воли и понимания» того, что Совет Европы должен оставаться объединяющей организацией, «выход должен быть найден».
Ранее сообщалось, что Россия выдвинет своего кандидата на руководящую должность в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
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Политика , Видео , Александр Грушко , ОБСЕ , Совет Европы , газета "Известия"
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