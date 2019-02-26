СМИ: Россия может покинуть Совет Европы после выборов генсека

Российская сторона допускает возможность выхода из Совета Европы после выборов генерального секретаря организации, если права делегации России в ПАСЕ не восстановят полностью и без условий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

По словам источника, вопрос о том, как Россия будет действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения.

«Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре», — заявил он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что решение Москвы во многом зависит от «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

Он добавил, что в Москве исходят из того, что «при наличии доброй воли и понимания» того, что Совет Европы должен оставаться объединяющей организацией, «выход должен быть найден».