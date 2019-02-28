Глава Хакасии оказался уклонистом

Глава Хакасии числится в списке уклонистов от армии

Ранее один из Telegram-каналов опубликовал информацию, что Коновалов якобы "бегал" от службы в армии в течение трех призывов с осени 2013-го по осень 2014 года, соответственно, считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске вплоть до 27-летия. В публикации отмечается, что после этого он был снят с воинского учета, в военкомате не появлялся, документ воинского учёта не получал. В пресс-службе главы Хакасии пояснили, что информация об уклонении Коновалова от службы в армии и его розыске как уклониста является голословной и спланированной акцией.

"Ему надо определить степень годности в запасе, чтобы он получил или военный билет, или справку. Но так как он уклонялся, наверное, будет справка. Вот для того, чтобы он все это получил, он должен сам лично прибыть на призывную комиссию", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что все военнообязанные должны в течение двух недель уведомлять военкомат о переменах места жительства, семейного положения, номера телефона, однако Валентин Коновалов не появлялся в военкомате. При этом так как Коновалову более 27 лет, призвать на службу его уже не могут.

В избиркоме Хакасии РИА Новости заявили, что военный билет не относится к числу документов, которые предоставляются кандидатом на стадии выдвижения и регистрации.