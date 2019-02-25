Генсек ООН обратился к России и США с призывом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года и подумать над новым сокращением ядерных арсеналов, соответствующее заявление он сделал, выступая в понедельник на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве.
"Я также призываю США и Россию продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до того, как в 2021 году истечет срок его действия. Этот договор является единственным международным легальным инструментом по ограничению размеров двух самых крупных ядерных арсеналов", — сказал он.
По словам генсека ООН, предусмотренные договором взаимные инспекции являются крайне важной мерой построения доверия между сторонами.
Я призываю Россию и США использовать время, которое есть благодаря продлению договора, чтобы рассмотреть возможные новые сокращения их стратегических ядерных арсеналов. Я мечтаю о том дне, когда подобные двусторонние договоры станут многосторонними.