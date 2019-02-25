Россия выдвинет кандидата на руководящую должность в ПА ОБСЕ

«Здесь (в ПА ОБСЕ. — RT) у нас равные права со всеми, мы имеем право высказать свою позицию, быть избранными и избирать​​​. Поэтому в полном объёме наши права есть, мы это используем», — цитирует РИА Новости сенатора.

Он напомнил, что Россия давно уже не имела своих представителей в руководящих органах.

«К летней сессии мы готовим кандидатуру, пока это обсуждается, кто будет, для того чтобы выдвинуть нашего кандидата на руководящую должность, а также на должность в специальный комитет по борьбе с терроризмом», — добавил Джабаров.

Летом 2018 года Джабаров не исключил, что делегация России может выйти из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ.