Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия выдвинет кандидата на руководящую должность в ПА ОБСЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Россия выдвинет кандидата на руководящую должность в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Здесь (в ПА ОБСЕ. — RT) у нас равные права со всеми, мы имеем право высказать свою позицию, быть избранными и избирать​​​. Поэтому в полном объёме наши права есть, мы это используем», — цитирует РИА Новости сенатора.
Он напомнил, что Россия давно уже не имела своих представителей в руководящих органах.
«К летней сессии мы готовим кандидатуру, пока это обсуждается, кто будет, для того чтобы выдвинуть нашего кандидата на руководящую должность, а также на должность в специальный комитет по борьбе с терроризмом», — добавил Джабаров.
Летом 2018 года Джабаров не исключил, что делегация России может выйти из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
RT на русском: последние новости
МИД Швеции вызвал посла России Захарова отреагировала на исчезновение надписей на русском языке с казахстанских банкнот Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией
Политика , Владимир Джабаров , ОБСЕ , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Видео
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Собчак сделала признание после смерти Малашенко
Общество Шоу-бизнес
Зеленский выдвинул неожиданное требование
Украина В мире
Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине
Украина В мире
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Общество
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Украина В мире
Бабушка Хачатурян выписала внучку из квартиры
Происшествия Статьи
«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»
Шоу-бизнес
Стриптиз в Парке Горького привел к проверке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение