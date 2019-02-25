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Медведев в неформальной обстановке встретился с руководством Госдумы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник в загородной правительственной резиденции в неформальной обстановке встретился с руководством Госдумы и лидерами фракций, сообщает пресс-служба кабмина.
"Двадцать пятого февраля Медведев встретился с руководством Государственной Думы Федерального Собрания РФ и лидерами парламентских фракций. Встреча состоялась по просьбе парламентариев. В неформальной обстановке, в загородной правительственной резиденции обсуждалось взаимодействие Правительства и Госдумы в части законодательного сопровождения реализации национальных проектов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
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Политика , Дмитрий Медведев , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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