Россия обвинила США в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу

Постпред России при ООН подчеркнул, что США заранее понимали отсутствие шансов на принятие в СБ ООН американского варианта резолюции и использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в Венесуэлу, передает ТАСС

«Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», — заметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы всерьез опасаемся того что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле», — заявил постпред России при международной организации.

Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй в свою очередь заявил, что «текст американской резолюции принципиально расходится с позицией Китая».

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила, также проголосовавший против американского варианта резолюции, назвал содержание документа предвзятым.

«Предложенная США резолюция не отражает понимания первопричин этого конфликта», — подчеркнул постпред Южно-Африканской Республики.

Ранее Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН заблокировали американский проект резолюции по Венесуэле.