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Россия обвинила США в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 38 50 минут назад
Россия всерьез опасается, что Соединенные Штаты используют провал американского варианта резолюции в Совете Безопасности ООН в качестве предлога для военной интервенции в Венесуэлу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.
Постпред России при ООН подчеркнул, что США заранее понимали отсутствие шансов на принятие в СБ ООН американского варианта резолюции и использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в Венесуэлу, передает ТАСС.
«Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», — заметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы всерьез опасаемся того что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле», — заявил постпред России при международной организации.
Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй в свою очередь заявил, что «текст американской резолюции принципиально расходится с позицией Китая».
Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила, также проголосовавший против американского варианта резолюции, назвал содержание документа предвзятым.
«Предложенная США резолюция не отражает понимания первопричин этого конфликта», — подчеркнул постпред Южно-Африканской Республики.
Ранее Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН заблокировали американский проект резолюции по Венесуэле.
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Комментарии28
Политика , Видео , Латинская Америка , США , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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