Медведев 4-5 марта посетит Болгарию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Болгарию 4-5 марта. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе визита "запланированы встречи с президентом страны Руменом Радевым, премьер-министром Бойко Борисовым и другими официальными лицами".

"В повестке дня предстоящих переговоров — актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе, туризме и других областях", — говорится в сообщении.

В рамках визита готовится к подписанию ряд документов о сотрудничестве в различных областях.