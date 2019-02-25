В ГД ответили на просьбу Памелы Андерсон помочь косаткам в Приморье

Ранее известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух, которых содержат в "китовой тюрьме" в бухте Средняя во Владивостоке . Письмо российским властям опубликовано на сайте ее фонда.

"Я уверен, что действительно она правильно поднимает проблему. Если уж на международном уровне начинают говорить о той ситуации, которая на Дальнем Востоке происходит, я считаю, конечно, и депутаты Государственной Думы должны определенным образом внимание обратить. Она уже была в России. Конечно же, мы за то, чтобы представители разных зоозащитных организаций приезжали в Россию… Она как эксперт и человек, который в этой теме определенным образом разбирается и сделал карьеру (в этой сфере), я считаю, что было бы правильно, чтобы она со своим экспертным мнением выступила либо в Государственной Думе, либо на экспертной площадке, когда эту тему будут обсуждать", — сказал Власов.

Он также отметил, что обязательно ознакомится с ее предложениями для решения этой проблемы, и заявил о готовности подключиться к решению этой проблемы. Кроме того, Власов сообщил, что готов направить соответствующее письмо в министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где страдали от холода, снега и льда. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу , Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. В этот же день было вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.