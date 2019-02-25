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Губернатор Алтая с юмором отнесся к предложению переименовать регион 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Виктор Томенко с юмором воспринял предложение ученого о переименовании Алтайского края в Приалтайский и считает, что это заявление было сделано только для попадания в первые строчки "Яндекса".
Ранее барнаульский ученый, кандидат географических наук Лев Пурдик в интервью изданию "Аргументы и факты" предложил переименовать Алтайский край в Приалтайский край. По мнению ученого, нынешнее название некорректное и нелогичное с географической точки зрения — регион лишь прилегает к Горному Алтаю. В составе Алтайского края лишь 15% территории относится к горной местности, остальная часть — равнинная, и правильным названием будет Приалтайский край или Верхне-Обской край, считает Пурдик.
"Ничего кроме улыбки эта идея не вызывает. Мы живем в информационном обществе, благодаря этому высказыванию новость можно увидеть в первых строчках "Яндекса". Серьёзно относиться к ней нельзя", — заявил Томенко журналистам.
В сентябре 1937 года Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. В состав края входила Горно-Алтайская автономная область, на которую приходилась треть территории. В 1991 году ее выделили в отдельную административную единицу, которая затем стала называться Республикой Алтай.
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Комментарии1
Политика , Виктор Томенко , Яндекс , Аргументы и Факты , Алтай , Алтайский Край
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