Губернатор Алтая с юмором отнесся к предложению переименовать регион

Ранее барнаульский ученый, кандидат географических наук Лев Пурдик в интервью изданию "Аргументы и факты" предложил переименовать Алтайский край в Приалтайский край. По мнению ученого, нынешнее название некорректное и нелогичное с географической точки зрения — регион лишь прилегает к Горному Алтаю. В составе Алтайского края лишь 15% территории относится к горной местности, остальная часть — равнинная, и правильным названием будет Приалтайский край или Верхне-Обской край, считает Пурдик.

"Ничего кроме улыбки эта идея не вызывает. Мы живем в информационном обществе, благодаря этому высказыванию новость можно увидеть в первых строчках "Яндекса". Серьёзно относиться к ней нельзя", — заявил Томенко журналистам.

В сентябре 1937 года Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. В состав края входила Горно-Алтайская автономная область, на которую приходилась треть территории. В 1991 году ее выделили в отдельную административную единицу, которая затем стала называться Республикой Алтай.