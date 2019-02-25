Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп давно не говорили по телефону.
«Нет, они давно уже не говорили по телефону», — сказал Песков в ответ на вопрос, не просил ли президент США совета у Путина в преддверии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
12 февраля Песков заявил, что новая встреча Путина и Трампа пока не планируется.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможный разговор Путина с Трампом требует серьёзной подготовки.
СМИ сообщали, что Путин и Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе общались на протяжении 15 минут.
Также сообщалось, что члены Демократической партии США обсуждают юридические методы заставить Трампа раскрыть подробности своих встреч с Путиным.