Песков: Путин и Трамп давно не говорили по телефону

«Нет, они давно уже не говорили по телефону», — сказал Песков в ответ на вопрос, не просил ли президент США совета у Путина в преддверии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

12 февраля Песков заявил, что новая встреча Путина и Трампа пока не планируется.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможный разговор Путина с Трампом требует серьёзной подготовки.

СМИ сообщали, что Путин и Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе общались на протяжении 15 минут.