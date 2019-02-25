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Путину сообщат об открытом письме Baring Vostok 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что главе государства будет доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Пока же, по словам представителя Кремля, ему не известно, получил ли уже соответствующее письмо Владимир Путин.
"Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось, — сказал Песков. — Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту".
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Политика , Дмитрий Песков , Майкл Калви , Владимир Путин
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