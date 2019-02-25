В Кремле прокомментировали сюжет ВГТРК о возможных целях «Цирконов» в США

В воскресенье государственный телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России. Этими целями названо здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов . Эти три объекта расположены на Восточном побережье США. На Западном побережье Соединенных Штатов названы Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос можно адресовать непосредственно к телеканалу. Я хочу заметить, что, собственно, когда президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально… и при этом нацелить на наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", — сказал Песков журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Такие ракеты в случае угрозы России будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. Как известно, в пусковых установках системы ПРО США в Европе потенциально могут быть размещены ракеты малой и средней дальности для удара по территории России.

Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.