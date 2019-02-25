Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении ракеты "Циркон", не называл никаких географических пунктов, а в редакционную политику телеканалов Кремль не вмешивается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сюжет ВГТРК, в котором были названы центры принятия решений в США, по которым может нанести удар ракета "Циркон".
В воскресенье государственный телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России. Этими целями названо здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов. Эти три объекта расположены на Восточном побережье США. На Западном побережье Соединенных Штатов названы Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.
"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос можно адресовать непосредственно к телеканалу. Я хочу заметить, что, собственно, когда президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально… и при этом нацелить на наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", — сказал Песков журналистам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.
Такие ракеты в случае угрозы России будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. Как известно, в пусковых установках системы ПРО США в Европе потенциально могут быть размещены ракеты малой и средней дальности для удара по территории России.
Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.
Ранее контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил, что корабли ВМФ РФ могут каждый сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон" по центрам принятия решений ВС США, которые будут гарантированно поражены. По его словам, если носитель с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении 500 км от береговой черты, то поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за пять минут. При этом система ПРО за это время успеет только засечь их полет, но не сможет поразить.