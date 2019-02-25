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Лавров прокомментировал ситуацию со Sputnik и RT во Франции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Париж создал собственные представления о деятельности СМИ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. В ходе избирательной кампании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.
В ноябре 2018 во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующим национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости.
"Сейчас регулирование, которое в идеале должно быть основано на универсальных принципах, на принципах международного права, подменяется узко понимаемыми, в узком кругу выработанными правилами", — сказал Лавров.
"Вот, те же самые "фейк-ньюз"… Франция взяла, создала себе закон, который фильтрует, извиняюсь за грубое слово, базар в медиа-пространстве с точки зрения Франции, как ей хочется", — отметил министр.
По его словам, по-прежнему RT, Sputnik нерукопожатны, "никуда их не пускают — ни в Елисейский дворец, ни на какие-то специальные мероприятия".
"И когда мы обращаемся к французам, они говорят: все правильно, это не средства массовой информации, это инструменты пропаганды", — сказал глава МИД РФ.
"А когда мы предлагаем обратиться к документам ОСБЕ, которые универсально одобрены и в которых постулируется недопустимость создания каких-либо препятствий на пути доступа к информации как населения, так и журналистов, нам говорят: ну, это было в 90-м году, как бы, ну, и пускай остается в 90-м же году", — добавил он.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , Европарламент , Валдайский клуб , ИА Sputnik , Франция
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