Лавров прокомментировал ситуацию со Sputnik и RT во Франции

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. В ходе избирательной кампании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

В ноябре 2018 во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующим национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости.

"Сейчас регулирование, которое в идеале должно быть основано на универсальных принципах, на принципах международного права, подменяется узко понимаемыми, в узком кругу выработанными правилами", — сказал Лавров.

"Вот, те же самые "фейк-ньюз"… Франция взяла, создала себе закон, который фильтрует, извиняюсь за грубое слово, базар в медиа-пространстве с точки зрения Франции, как ей хочется", — отметил министр.

По его словам, по-прежнему RT, Sputnik нерукопожатны, "никуда их не пускают — ни в Елисейский дворец, ни на какие-то специальные мероприятия".

"И когда мы обращаемся к французам, они говорят: все правильно, это не средства массовой информации, это инструменты пропаганды", — сказал глава МИД РФ.