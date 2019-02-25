Лавров: США в переговорах «ломают через колено»

"Они (США) просто ломают всех через колено. Если все будут готовы с этим смириться? Ну, наверное, такие сценарии возможны, но не думаю, что Китайская народная республика с этим смирится, а она очень заинтересована найти договоренности с США по торговым проблемам, это видно. Но не думаю, что Китай просто скажет "хорошо, делайте в нашем регионе, прям на моих границах то, что считаете нужным". Не думаю. И не думаю, что мы будем беспрекословно следовать требованиям США", — сказал Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", проходящей во Вьетнаме под эгидой международного дискуссионного клуба "Валдай" и дипломатической академии Вьетнама.

Он подчеркнул, что сейчас, когда запад ведёт переговоры, верстает документы, там редко можно встретить выражение "поддерживаем верховенство международного права".