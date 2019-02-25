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МИД Японии не комментирует слова Лаврова об отсутствии условий для мирного договора 

ТАСС + ещё 1 16 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Японии не комментирует заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии условий для мирного договора, который был бы приемлемым с точки зрения и Москвы, и Токио. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Мы бы не хотели комментировать заявления российской стороны, сделанные в СМИ. В любом случае мы продолжим упорно работать для заключения мирного договора [с РФ] после решения территориальной проблемы", — отметили в ведомстве.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе дебатов в парламенте также отказался от комментариев по этому поводу.
"Я не намерен реагировать на какие-либо заявления, сделанные не на переговорах", — сказал он в ответ на просьбу депутата от оппозиционной Конституционно-демократической партии Масато Имаи высказать позицию по поводу слов российского министра. Имаи в свою очередь остался крайне недоволен подобным заявлением Коно, отметив, что его "ответ — нулевой".
Ранее Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix сказал, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. По словам российского министра, Россия не ведет с Японией переговоры о заключении мирного договора на условиях японской стороны и выступает против искусственных сроков заключения этого документа.
Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
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Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Москва , Япония
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