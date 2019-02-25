Лавров рассказал, от чего зависит развитие АТР 

Перспективы динамичного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе зависят в том числе от решения проблемы Корейского полуострова, проблем в сфере киберпреступности и территориальных споров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Перспективы дальнейшего динамичного развития региона напрямую зависят от того, насколько мы сможем противостоять множащимся здесь вызовам и угрозам. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, там есть позитивные сдвиги, но она далеко не решена, и профессионалы это понимают; терроризм, наркотрафик, киберпреступность, другие виды трансграничной преступности, такие как пиратство, нелегальная миграция, территориальные споры", — заявил Лавров, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, "надежную архитектуру равной и неделимой безопасности в АТР здесь выстраивать необходимо с учётом баланса интересов всех стран региона, совместными усилиями, на основе Устава ООН, других принципов международного права, включая, конечно, мирное урегулирование споров".