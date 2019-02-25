Россию не высмеяли на «Оскаре»

Россия не стала предметом для шуток на 91-м «Оскаре», сообщает Национальная служба новостей.

Очередная церемония награждения кинопремией «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе прошедшей ночью.

«Церемония в этом году прошла без ведущего, а значит и без шуток о России», — обратило внимание НСН.

Издание напомнило о прошлогодней шутке ведущего «Оскара» Джимми Киммела. В ходе награждения премией за лучший документальный полнометражный фильм ленты «Икар» о допинговом скандале в российском спорте, популярный ведущий пошутил о президенте России Владимире Путине.

«В эти выборы Путин точно не вмешивался», — заявил Киммел.

Лучшим фильмом на «Оскаре» 2019 года была названа «Зеленая книга», режиссером — мексиканец Альфонсо Куарон, актером — американец Рами Малек, актрисой — британка Оливия Колман, документальным полнометражным фильмом — «Свободный подъем в одиночку», анимационным полнометражным фильмом — «Человек-паук: Через вселенные», а фильмом на иностранном языке — «Рома» Альфонсо Куарона.