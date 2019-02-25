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Лавров: ШОС не подминает под себя другие страны и объединения, а стремится к равенству 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает над созданием взаимовыгодного, равного и уважительного взаимодействия, а не пытается подмять под себя другие страны и объединения. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.
"ШОС — это хороший рождающийся партнер Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Партнерство уже закреплено между секретариатами. Это одна из структур, которая создавалась и развивалась, отталкиваясь от жизни", — сказал он.
Министр указал на то, что повестка дня организации "весьма и весьма широкая". "Начиналось с пограничной безопасности, а сейчас вопросы безопасности рассматриваются более широко — создана региональная антитеррористическая структура. Также [в повестку входят] экономика, культура, образование", — отметил глава МИД России.
"При этом — ШОС не превращается в военный блок, не стремится никого под себя подминать. Философия "духа ШОС" предполагает то же самое, что и АСЕАН — путь сотрудничества, взаимной выгоды, баланса интересов, равенство, уважение к многообразию", — добавил Лавров.
Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ШОС , Валдайский клуб , Вьетнам
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