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В Австрии призвали ЕС понять опасения России из-за ракет НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 46 минут назад
Европе следует сбалансированно проанализировать отношение к России и проявить больше понимания к опасениям Москвы из-за ракет Североатлантического альянса, заявил бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.
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Фишер сказал в интервью Wiener Zeitung, что Европа должна проанализировать свои отношения с Россией как можно более тщательно и взвешенно.
«Когда я вспоминаю, как наэлектризованно США отреагировали, когда СССР собрался направить ракеты на Кубу, то есть рядом с границами США… нужно быть готовыми погрузиться в ход мыслей российских политиков ввиду регионов, где сегодня размещены ракеты НАТО», — приводит его слова ТАСС.
Бывший президент страны отметил, что хотя это «не оправдывает» воссоединение Крыма с Россией, но «оправдывает такую политику, которая смотрит в будущее, привержена укреплению доверия», а не считает санкции панацеей.
Фишер занимал пост федерального президента Австрии в 2004-2016 годах.
Немецкое издание Die Welt ранее писало, что стратегия устрашения НАТО в отношении России устарела, президент Владимир Путин сумел загнать альянс в угол.
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Политика , Видео , В мире , Австрия , Москва
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