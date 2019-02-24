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Лавров раскритиковал линию США по ДРСМД 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: МИД РОССИИ
Поведение США в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не вписывается в рамки дипломатической культуры, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопросы, возникающие вокруг выполнения ДРСМД, в том числе претензии США к российской ракете 9М729. Однако США отказались от диалога.
США 1 февраля объявили о приостановке выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон заявил, что выйдет из договора через полгода, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к его выполнению. В ответ на действия Вашингтона Москва приостановила участие в соглашении.
США неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Россия категорически не согласна с мнением США и отмечала, что Вашингтон сам не соблюдал условия договора.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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