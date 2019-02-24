Лавров раскритиковал линию США по ДРСМД

Он отметил, что Россия неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопросы, возникающие вокруг выполнения ДРСМД, в том числе претензии США к российской ракете 9М729. Однако США отказались от диалога.

США 1 февраля объявили о приостановке выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон заявил, что выйдет из договора через полгода, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к его выполнению. В ответ на действия Вашингтона Москва приостановила участие в соглашении.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Россия категорически не согласна с мнением США и отмечала, что Вашингтон сам не соблюдал условия договора.