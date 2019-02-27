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Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 32 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что Пекин выступает против военного вмешательства в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Китай призывает международное сообщество содействовать стабильности в Венесуэле.
Он также добавил, что китайская сторона выступает против гуманитарной помощи Венесуэле в политических целях.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что решением кризиса в Венесуэле должны заниматься граждане республики.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике..
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Политика , Азия , В мире , Латинская Америка , Василий Небензя , ООН , Венесуэла , Китай
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