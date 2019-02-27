Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэле 

Постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что Пекин выступает против военного вмешательства в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Китай призывает международное сообщество содействовать стабильности в Венесуэле.
Он также добавил, что китайская сторона выступает против гуманитарной помощи Венесуэле в политических целях.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что решением кризиса в Венесуэле должны заниматься граждане республики.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике..