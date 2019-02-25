Трансляцию послания Путина Федеральному собранию смотрели 4,4 млн человек

Свыше 4,4 млн зрителей смотрели трансляцию оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в понедельник в ТАСС

По информации компании, аудитория трансляции на Первом канале, каналах "Россия-1" и "Россия-24" составила 4 млн 447,8 тыс. человек. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) — 6,3%.

20 февраля Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи. Выступление президента, которое проходило в Гостином дворе в Москве, длилось 1 час 27 минут.

Наиболее продолжительным послание президента было в прошлом году — 1 час 55 минут. Самую короткую речь в рамках ежегодных посланий (48 минут) Путин произносил дважды — в 2004 году и 2005 году. В среднем, согласно статистике, такие обращения президента занимают 1 час 15 минут — 1 час 20 минут.