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Трансляцию послания Путина Федеральному собранию смотрели 4,4 млн человек 

ТАСС + ещё 3 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше 4,4 млн зрителей смотрели трансляцию оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в понедельник в ТАСС.
По информации компании, аудитория трансляции на Первом канале, каналах "Россия-1" и "Россия-24" составила 4 млн 447,8 тыс. человек. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) — 6,3%.
20 февраля Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи. Выступление президента, которое проходило в Гостином дворе в Москве, длилось 1 час 27 минут.
Наиболее продолжительным послание президента было в прошлом году — 1 час 55 минут. Самую короткую речь в рамках ежегодных посланий (48 минут) Путин произносил дважды — в 2004 году и 2005 году. В среднем, согласно статистике, такие обращения президента занимают 1 час 15 минут — 1 час 20 минут.
Традицию выступать с посланием Федеральному собранию в современной истории страны заложил первый президент России Борис Ельцин. Он выступал с такими обращениями шесть раз, Путин — 15 раз, Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза.
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Комментарии1
Политика , Борис Ельцин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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