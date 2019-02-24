Пушков предрек новые испытания Мадуро на прочность

"Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством "гуманитарной помощи" провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники", — отметил Пушков, добавив, что недавние события были лишь первыми раундами.

23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую официальные власти категорически не намерены принимать. Президент страны объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией, а также рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией после разрыва дипотношений.

Около месяца назад спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США и ряд других стран. Россия и Китай оказались в числе тех, кто встал на сторону Николаса Мадуро.