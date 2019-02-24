Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков предрек новые испытания Мадуро на прочность 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Противники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро продолжат испытывать его на прочность. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.
В своем Twitter представитель Совета Федерации написал, что лидера Венесуэлы в мире недооценивают.
"Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством "гуманитарной помощи" провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники", — отметил Пушков, добавив, что недавние события были лишь первыми раундами.
23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую официальные власти категорически не намерены принимать. Президент страны объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией, а также рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией после разрыва дипотношений.
Около месяца назад спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США и ряд других стран. Россия и Китай оказались в числе тех, кто встал на сторону Николаса Мадуро.
Москва24: последние новости
Лавров указал отсутствие условий для мирного договора Москвы и Токио Захарова оценила решение Казахстана убрать русский язык с тенге Наталья Поклонская вступилась за украинскую группу Anna Maria
Комментарии1
Политика , Николас Мадуро , Алексей Пушков , Совет Федерации , Венесуэла
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Условий для мира нет: Лавров о диалоге с Японией
Политика Статьи
Молдавия неожиданно выдвинула обвинение России
В мире СНГ
Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США
Происшествия В мире
Военные Венесуэлы массово сбежали от Мадуро
Армия В мире
Лавров поставил довлеющие над Россией США на место
Политика США
Обнародованы цели ракеты «Циркон» на территории США
Армия Оружие
Серебрякова подловили на наглой лжи о России
Общество Шоу-бизнес
«Убийцу» группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение