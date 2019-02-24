Условий для мира нет: Лавров о диалоге с Японией

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

В данный момент условия для заключения мирного договора между Россией Японией по итогам Второй мировой войны отсутствуют полностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Ранее Москва призвала Токио определиться с терминами «исконные территории» и «незаконная оккупация» в отношении Курил. В ходе опроса 96% жителей Курил выступили против передачи островов Токио.

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу «Феникс».

Российский дипломат подчеркнул, что для решения данного вопроса нужно обеспечить «не просто должную атмосферу, а настоящее содержание отношений во многих сферах». Он также выразил недоумение словами главы правительства Японии Синдзо Абэ о решении вопроса по мирному соглашению на японских условиях, передает ФАН.

«Честное слово, не знаю, откуда у него [Абэ] такое убеждение. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, устав ООН они одобрили, а отзывать свою ратификацию некорректно», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя ранее озвученный Токио план подписать рамочное соглашение о мирном договоре в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Японию, Лавров предпочел «оставить это на их совести», подчеркнул при этом, что в Москве «никто не видел эти соглашения».

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран… Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — подытожил глава МИД России.

Двумя днями ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила на брифинге, что японским властям следует определиться с употреблением терминов «незаконная оккупация» Россией и «исконные территории» Японии в отношении Курильских островов.

Дипломат отметила, что министр по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси считает, что японским властям не нужно менять формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией, которые используются в некоторых официальных документах.

«В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, председатель сахалинской областной думы Андрей Хапочкин пообещал, что Курильские острова «наши и останутся нашими навсегда» — об этом он сказал в ходе оглашения в региональной думе результатов опроса по поводу претензий Японии на острова Курильской гряды.

«В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, заявляем: любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными», — подчеркнул Хапочкин.

Были опрошены две трети взрослого населения Курил — 7695 человек. Всего же население Курильских островов составляет около 20 тыс. человек, включая детей. По словам Абрамова,

о претензиях Японии на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи знают 98% опрошенных граждан. При этом 96% респондентов выступили против передачи островов Токио.

Чуть ранее генеральный секретарь кабинета министров Токио Ёсихидэ Суга рассказал, что в своей последней встрече на Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Японии и России провели «откровенный, хотя временами и бурный» обмен мнениями.

«Ощущая на своих плечах бремя национальных интересов, стороны провели бурный обмен мнениями. Но это была откровенная дискуссия», — подчеркнул генсек японского кабмина.

По словам дипломата, «насыщенный обмен мнениями» был направлен на «взаимоприемлемое» решение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Он добавил, что Токио будет упорно продолжать курс на мир с РФ и «решение территориальной проблемы» по поводу принадлежности Курильских островов.