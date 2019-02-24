Лавров поставил довлеющие над Россией США на место

Лавров назвал недопустимым диалог США с Россией как учителя и ученика

Стратегическая стабильность сегодня во многом зависит от внутриполитических споров в США. При этом Москва , готовая к конструктивному диалогу с Вашингтоном, не позволит разговаривать с собой как с учеником. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне своего визита в Ханой министр иностранных дел России дал большое интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам. Журналистов особенно интересовали острые вопросы большой политики, в том числе выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Событие, которое напрямую влияет на общемировую безопасность.

По словам Лаврова, Россия сделала все необходимое со своей стороны, чтобы сохранить соглашение. Но Соединенные Штаты заняли абсолютно неконструктивную позицию. Представители США не приехали даже на демонстрацию той самой «спорной» ракеты 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор.

«Они отказались от этого обсуждения, отказались от участия в демонстрации этой ракеты, которую мы провели в январе, от участия в брифинге, в ходе которого объяснялось, что ракета вписывается во все требования Договора. У них позиция была одна: мы ничего смотреть не хотим, а Россия должна просто эту ракету уничтожить под нашим, американским контролем. Наверное, не очень вежливо даже в отношениях между США с более мелкими странами, чем РФ», — пояснил министр иностранных дел РФ.

Как отметил Сергей Лавров, в отношениях с другими странами Россия согласна только на равноправный диалог и готова решать проблемы на основе баланса интересов.

«Мы… открыты для конструктивного диалога. Разумеется, на основе равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу "учителя и ученика". Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Россией», — подчеркнул Лавров.