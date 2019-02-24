Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
«Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата», — написала Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат отметила, что уголовные дела открывались «с завидной методичностью» и касались её работы в Крыму по формированию прокуратуры, пресечению деятельности экстремистских группировок, а также привлечения к ответственности виновных в нападении на сотрудников «Беркута».
Кроме того, Поклонская сообщила об открытии на Украине уголовного дела после того, как она вывезла в Москву тяжелобольных детей с Донбасса.
При этом парламентарий подчеркнула, что выполняла долг перед украинским народом и ей не стыдно за результаты своей работы.
Ранее Поклонская назвала фантазиями слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским»
RT на русском: последние новости
Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией Захарова отреагировала на исчезновение надписей на русском языке с казахстанских банкнот Поклонская оценила ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Комментарии1
Политика , Павел Климкин , Наталья Поклонская , МИД , Генпрокуратура РФ , Госдума
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Условий для мира нет: Лавров о диалоге с Японией
Политика Статьи
Молдавия неожиданно выдвинула обвинение России
В мире СНГ
Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США
Происшествия В мире
Военные Венесуэлы массово сбежали от Мадуро
Армия В мире
Лавров поставил довлеющие над Россией США на место
Политика США
Обнародованы цели ракеты «Циркон» на территории США
Армия Оружие
Серебрякова подловили на наглой лжи о России
Общество Шоу-бизнес
«Убийцу» группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение