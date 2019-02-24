Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине

«Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата», — написала Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат отметила, что уголовные дела открывались «с завидной методичностью» и касались её работы в Крыму по формированию прокуратуры , пресечению деятельности экстремистских группировок, а также привлечения к ответственности виновных в нападении на сотрудников «Беркута».

Кроме того, Поклонская сообщила об открытии на Украине уголовного дела после того, как она вывезла в Москву тяжелобольных детей с Донбасса.

При этом парламентарий подчеркнула, что выполняла долг перед украинским народом и ей не стыдно за результаты своей работы.