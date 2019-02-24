Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
«Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата», — написала Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат отметила, что уголовные дела открывались «с завидной методичностью» и касались её работы в Крыму по формированию прокуратуры, пресечению деятельности экстремистских группировок, а также привлечения к ответственности виновных в нападении на сотрудников «Беркута».
Кроме того, Поклонская сообщила об открытии на Украине уголовного дела после того, как она вывезла в Москву тяжелобольных детей с Донбасса.
При этом парламентарий подчеркнула, что выполняла долг перед украинским народом и ей не стыдно за результаты своей работы.
Ранее Поклонская назвала фантазиями слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским»