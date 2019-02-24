Стало известно о разногласиях России и Турции по курдам

«У нас нет единого понимания того, кого среди курдов считать террористами. У Турции особая позиция. Мы понимаем ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой республике», — передает слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что на северо-востоке Сирии США создали множество проблем, так как сделали ставку на курдов, которым отдали арабские земли, что вызвало раздражение и озабоченность у Турции.

«Может, замысел Вашингтона и состоял в том, чтобы создать столько проблем с тем, чтобы потом, как там любят, руководить процессом», — предположил министр.

Напомним, Турция считает курдские формирования на северо-востоке Сирии террористическими и неоднократно заявляла о возможности силового решения проблемы. Вопрос снова был поставлен после того, как стало известно о намерении США вывести войска из Сирии. При этом Вашингтон не хочет, чтобы Дамаск возвращал контроль над северо-востоком Сирии, более того, ранее сообщалось о попытке США создать в САР новое квазигосударство — Сирийский Курдистан.