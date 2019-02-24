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Стало известно о разногласиях России и Турции по курдам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Турция не договорились о том, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским телеканалам.
«У нас нет единого понимания того, кого среди курдов считать террористами. У Турции особая позиция. Мы понимаем ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой республике», — передает слова Лаврова ТАСС.
Он добавил, что на северо-востоке Сирии США создали множество проблем, так как сделали ставку на курдов, которым отдали арабские земли, что вызвало раздражение и озабоченность у Турции.
«Может, замысел Вашингтона и состоял в том, чтобы создать столько проблем с тем, чтобы потом, как там любят, руководить процессом», — предположил министр.
Напомним, Турция считает курдские формирования на северо-востоке Сирии террористическими и неоднократно заявляла о возможности силового решения проблемы. Вопрос снова был поставлен после того, как стало известно о намерении США вывести войска из Сирии. При этом Вашингтон не хочет, чтобы Дамаск возвращал контроль над северо-востоком Сирии, более того, ранее сообщалось о попытке США создать в САР новое квазигосударство — Сирийский Курдистан.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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