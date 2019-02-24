Лавров: условий приемлемого для Москвы и Токио мирного договора пока нет

Условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы , так и для Токио, пока не созданы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс". "Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран, — подчеркнул российский министр. — Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью".