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Лавров: условий приемлемого для Москвы и Токио мирного договора пока нет 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс".
"Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран, — подчеркнул российский министр. — Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью".
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Политика , Азия , Сергей Лавров , Москва
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