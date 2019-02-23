В Госдуме прокомментировали слова Серебрякова о «развязывании войн» Россией

Ранее Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Россия "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Он также обвинил власти страны в "переписывании истории".