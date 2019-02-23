Слова актера Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в развязывании войн и переписывании истории, направлены на дискредитацию страны и являются частью пиар-акции ее недругов, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Россия "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Он также обвинил власти страны в "переписывании истории".
"Это все звенья одной цепи, когда есть большое желание с больной головы на здоровую валить то, что происходит… Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России", — сказал РИА Новости Шолохов.