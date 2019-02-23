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Поклонская заступилась за претенденток на «Евровидение» 

News.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская назвала полемику из-за Крыма вокруг участниц украинского национального отбора на «Евровидение-2019» — откровенной травлей артисток.
«Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: «Чей Крым?», тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто старается дать объективный и взвешенный ответ, ту же подлежат немедленной «общенародной» травле», — сказала Поклонская РИА Новости.
По словам парламентария, ответ на вопрос о принадлежности Крыма очевиден и закрыт навсегда: это территория Российской Федерации.
Участницы группы Anna Maria Анна и Мария Опанасюк раскритиковали на Украине за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским.
Как сообщал News.ru, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в скандальный украинский националистический сайт «Миротворец» за их работу в госорганах Крыма.
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Политика , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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