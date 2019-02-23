Поклонская заступилась за претенденток на «Евровидение»

«Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: «Чей Крым?», тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто старается дать объективный и взвешенный ответ, ту же подлежат немедленной «общенародной» травле», — сказала Поклонская РИА Новости.

По словам парламентария, ответ на вопрос о принадлежности Крыма очевиден и закрыт навсегда: это территория Российской Федерации.

Участницы группы Anna Maria Анна и Мария Опанасюк раскритиковали на Украине за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским.

Как сообщал News.ru, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в скандальный украинский националистический сайт «Миротворец» за их работу в госорганах Крыма.