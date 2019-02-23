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Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества.
"С Днем защитника Отечества", — написал глава кабмина в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин и Медведев возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены по случаю празднования Дня защитника.
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной Армии.
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