Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

"С Днем защитника Отечества", — написал глава кабмина в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Медведев возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены по случаю празднования Дня защитника.

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной Армии.