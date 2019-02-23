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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 

ТАСС + ещё 12 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в субботу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, почтив память всех погибших защитников Отечества.
В церемонии приняли также участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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Комментарии1
Политика , Общество , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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