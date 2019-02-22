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Захарова прокомментировала изъятие надписи на русском языке с нацвалюты Казахстана 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Изъятие надписи на русском языке с купюр национальной денежной единицы Казахстана тенге в соответствии с указом казахстанского президента Нурсултана Назарбаева является внутренним делом этой страны. Такое мнение выразила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Мы считаем, что это внутреннее дело государства, — отметила дипломат. — С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным".
По ее словам, российская сторона видит "те усилия, которые предпринимает руководство этого государства по сохранению русского языка". "Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги", — продолжила официальный представитель МИД РФ.
"Но тема также находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД РФ не только в контексте Казахстана, но и, в принципе, всего пространства, где проживают люди, для которых русский является родным", — добавила Захарова.
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Политика , Нурсултан Назарбаев , Мария Захарова , МИД
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