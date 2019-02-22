Захарова прокомментировала изъятие надписи на русском языке с нацвалюты Казахстана

"Мы считаем, что это внутреннее дело государства, — отметила дипломат. — С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным".

По ее словам, российская сторона видит "те усилия, которые предпринимает руководство этого государства по сохранению русского языка". "Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги", — продолжила официальный представитель МИД РФ.