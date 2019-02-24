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МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетами над Балтикой 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
МИД Швеции вызвал посла России в стране Виктора Татаринцева в связи с инцидентом с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой в начале этой недели, сообщает телеканал SVT.
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"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", — заявила телеканалу представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб (Diana Qudhaib).
Ранее министерство обороны Швеции утверждало, что российский истребитель Су-27 якобы приблизился на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели. Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.
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Комментарии97
Политика , Армия , Видео , В мире , Войска , Европа , Оружие , Происшествия , Виктор Татаринцев , Министерство обороны , МИД , Швеция
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