МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетами над Балтикой

МИД Швеции вызвал посла России в стране Виктора Татаринцева в связи с инцидентом с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой в начале этой недели, сообщает телеканал SVT.

"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", — заявила телеканалу представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб (Diana Qudhaib).

Ранее министерство обороны Швеции утверждало, что российский истребитель Су-27 якобы приблизился на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели. Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.