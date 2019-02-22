План США: украинцы переправят оружие в Венесуэлу

США и НАТО в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие при участии украинской госкомпании «Антонов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, НАТО хочет закупить оружие «в одной из восточноевропейских стран». В частности, по информации ведомства, речь идет о крупнокалиберных пулеметах и их аналогах, подствольных и автоматических гранатометах, а также о переносных зенитных ракетных комплексах. Кроме того, Вашингтон перебрасывает спецназ и технику ближе к Венесуэле , заявила Захарова.

«Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны, с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании.

В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, 23 февраля начнутся поставки гуманитарной помощи от США Венесуэле. Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что не намерен разрешать доступ грузов на территорию республики.

«На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновениями сторонников и противников и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», — сказала Захарова.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя «главой государства», 22 февраля подписал свой первый «президентский» указ, разрешивший поставку в Венесуэлу гуманитарной помощи из других стран. Кроме того, Гуайдо отменил приказ Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и морских границ с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, являющимися частью Нидерландов.

Ранее Мадуро объявил об успешной встрече с представителями Евросоюза , которые предложили предоставить стране гуманитарную помощь в размере €2 млрд За день до указа Гуайдо по указу Мадуро была закрыта граница с Бразилией. Решение было принято после ряда сообщений соседних стран о направлении гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Николас Мадуро во время своего выступления перед выпускниками международного медицинского университета в Каракасе предложил Гуайдо объявить досрочные выборы в стране. Мадуро также отметил, что он является президентом по закону и конституции Венесуэлы.

«Первое, что делает президент, — это объявляет выборы. И это то, что я сделал в соответствии с конституцией», — подчеркнул он и добавил, что в мае прошлого года венесуэльский народ всенародным голосованием выбрал своего лидера на период с 2019-го по 2025 год. — Почему он не призывает к выборам, чтобы его сместили с помощью народного голосования? Пусть этот назначивший себя [президентом] клоун инициирует выборы, чтобы его скинули голосованием».

В своей речи Мадуро также затронул трудности, с которыми за последние шесть лет столкнулась Венесуэла: военные нападения, насилие, заговоры, экономическую блокаду, финансовые ограничения и разнообразные публичные кампании, очерняющие руководство страны.

Политический кризис в республике продолжается с середины января. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его легитимность признали США и ряд европейских стран. Мадуро отказался сложить с себя полномочия. Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств признают его законно избранным президентом страны.