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На Западе голословно обвиняют российские СМИ в пропаганде, заявила Захарова 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские СМИ на Западе голословно обвиняют в пропаганде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая перед студентами в РГГУ.
"Регулярно предъявляют претензии российским СМИ, в частности телеканалу RT", — сказала Захарова.
Трансляция выступления велась на странице университета в "Вконтакте".
По ее словам, в отношении российских СМИ происходят колоссальные нападки и обвинения в пропаганде.
"Телеканал RT недавно освещал события в Каталонии и правительство Испании предъявляло претензии о вмешательстве во внутренние дела", — отметила она.
По ее словам, российская сторона запросила посольство Испании на предмет того, чтобы России представить какие-либо фрагменты из передач, публикаций российских СМИ, которые можно было квалифицировать так, как квалифицировали их представители Испании. "Около года ждем ответа", — указала Захарова.
Комментируя звучащие на Западе обвинения в том, что якобы российские СМИ дают несбалансированную информацию из горячих точек, в частности из Сирии и из Донбасса, Захарова указала, что в этих местах в принципе работают в основном российские журналисты, тогда как западных представителей прессы там зачастую не встречается.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Russia Today
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