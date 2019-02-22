На Западе голословно обвиняют российские СМИ в пропаганде, заявила Захарова

"Регулярно предъявляют претензии российским СМИ, в частности телеканалу RT", — сказала Захарова.

Трансляция выступления велась на странице университета в "Вконтакте".

По ее словам, в отношении российских СМИ происходят колоссальные нападки и обвинения в пропаганде.

"Телеканал RT недавно освещал события в Каталонии и правительство Испании предъявляло претензии о вмешательстве во внутренние дела", — отметила она.

По ее словам, российская сторона запросила посольство Испании на предмет того, чтобы России представить какие-либо фрагменты из передач, публикаций российских СМИ, которые можно было квалифицировать так, как квалифицировали их представители Испании. "Около года ждем ответа", — указала Захарова.

Комментируя звучащие на Западе обвинения в том, что якобы российские СМИ дают несбалансированную информацию из горячих точек, в частности из Сирии и из Донбасса, Захарова указала, что в этих местах в принципе работают в основном российские журналисты, тогда как западных представителей прессы там зачастую не встречается.