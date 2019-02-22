В МИД отреагировали на желание Казахстана убрать русский с тенге

Дипломат назвала это решение внутренним делом республики, однако подчеркнула, что Москва поддерживает контакты с коллегами по вопросам русскоязычного населения Казахстана.

«Мы считаем, что это внутреннее дело государства. С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД отметила «конкретные шаги» руководства Казахстана по сохранению русского языка.

Сейчас на монетах и банкнотах тенге присутствуют надписи на казахском и на русском языках. Но, согласно новому указу президента Назарбаева, новые тенге будут выпускаться только на государственном языке республики.