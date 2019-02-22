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В МИД отреагировали на желание Казахстана убрать русский с тенге 

Рамблер + ещё 14 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева убрать надписи на русском языке с новых банкнот и монет национальной валюты тенге.
Дипломат назвала это решение внутренним делом республики, однако подчеркнула, что Москва поддерживает контакты с коллегами по вопросам русскоязычного населения Казахстана.
«Мы считаем, что это внутреннее дело государства. С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным», — цитирует Захарову ТАСС.
Представитель МИД отметила «конкретные шаги» руководства Казахстана по сохранению русского языка.
Сейчас на монетах и банкнотах тенге присутствуют надписи на казахском и на русском языках. Но, согласно новому указу президента Назарбаева, новые тенге будут выпускаться только на государственном языке республики.
Комментарии
Политика , Нурсултан Назарбаев , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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