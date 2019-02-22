Россия призвала Японию объясниться за слова о незаконной оккупации Южных Курил

«В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса», — сказала она.

Захарова таким образом ответила на заявление японского министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси о том, что Токио не намерен менять формулировки «исконные территории» Японии и «незаконно оккупированные [Россией]» в отношении спорных островов.

7 февраля стало известно, что Япония перестала использовать термин «незаконная оккупация». Тем не менее, премьер-министр страны Синдзо Абэ подчеркнул, что острова принадлежат Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть.

Мирный договор между Москвой и Токио не подписывается уже более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо.

Москва считает спорный архипелаг частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.