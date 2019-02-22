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Лукашенко отказался включать Белоруссию в состав России 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент соседней страны сказал, что суверенитет и независимость — это самое большое достижение, которое есть сегодня.
«Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное, независимое государство. Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду», — заявил Александр Лукашенко на встрече с личным составом Военной академии республики.
Одновременно он назвал Россию основным союзником Белоруссии.
«Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили», — резюмировал Лукашенко.
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Политика , В мире , Другое , СНГ , Александр Лукашенко
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