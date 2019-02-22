Лукашенко отказался включать Белоруссию в состав России

Президент соседней страны сказал, что суверенитет и независимость — это самое большое достижение, которое есть сегодня.

«Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное, независимое государство. Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду», — заявил Александр Лукашенко на встрече с личным составом Военной академии республики.

Одновременно он назвал Россию основным союзником Белоруссии.