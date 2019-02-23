Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США осудили Венесуэлу за применение силы к мирным жителям 

News.ru + ещё 76 1 час назад
Фото: Инфо 24
Соединённые Штаты осудили военных Венесуэлы за применение силы против мирных жителей на границе с Бразилией.
«США решительно осуждают применение силы венесуэльскими вооруженными силами против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Отмечается, что данный инцидент не останется безнаказанным. Также США призвали пустить в страну гумпомощь, поставку которой блокируют власти Венесуэлы.
Как ранее писал News.ru, в венесуэльском штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между военными и представителями коренного населения, в результате которых погибли два мирных жителя.
News.ru: последние новости
В Госдуме призвали Порошенко не врать о своём визите в Крым МИД РФ отреагировал на исчезновение русского на тенге США готовят провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии
Политика , В мире , Латинская Америка , Администрация США , Бразилия , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Украинские претендентки на «Евровидение» поплатились за свои слова
В мире Украина
Серебряков снова обрушился с критикой на Россию
Общество
Раскрыты неизвестные факты «крымской весны»
Политика
Избившего жену Башарова гонят с работы
Шоу-бизнес
Макрон призвал ЕС стать независимым от России
Европа В мире
Решена судьба оставленного в «Лосином острове» мальчика
Общество
В Севастополе сорвались мероприятия ко Дню защитника отечества
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение