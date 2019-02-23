США осудили Венесуэлу за применение силы к мирным жителям

«США решительно осуждают применение силы венесуэльскими вооруженными силами против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Отмечается, что данный инцидент не останется безнаказанным. Также США призвали пустить в страну гумпомощь, поставку которой блокируют власти Венесуэлы.

Как ранее писал News.ru, в венесуэльском штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между военными и представителями коренного населения, в результате которых погибли два мирных жителя.