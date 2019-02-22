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На границе Венесуэлы произошли столкновения военных с индейцами 

BFM.RU + ещё 57 3 часа назад
Фото: RT на русском
В результате столкновений местных жителей с солдатами армии Венесуэлы близ границы с Бразилией погиб один человек, это представитель коренного населения, сообщает «Интерфакс». Еще 12 гражданских получили ранения.
Власти Венесуэлы с вечера 21 февраля перекрыли границу с Бразилией, чтобы не допустить таким образом доставки гуманитарной помощи из США в Венесуэлу. Мадуро отказывается ее принять.
Объявивший себя лидером Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо распорядился открыть границы и добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
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Политика , Африка , В мире , Латинская Америка , Интерфакс , Бразилия , Венесуэла
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