На границе Венесуэлы произошли столкновения военных с индейцами

В результате столкновений местных жителей с солдатами армии Венесуэлы близ границы с Бразилией погиб один человек, это представитель коренного населения, сообщает «Интерфакс» . Еще 12 гражданских получили ранения.

Власти Венесуэлы с вечера 21 февраля перекрыли границу с Бразилией, чтобы не допустить таким образом доставки гуманитарной помощи из США в Венесуэлу. Мадуро отказывается ее принять.

Объявивший себя лидером Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо распорядился открыть границы и добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.