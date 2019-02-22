Во внешнеполитической части послания Владимира Путина федеральному собранию в Америке обратили главным образом внимание на новое ракетное оружие. Президент, в частности, сообщил, что ведется успешная работа над созданием ракеты «Циркон», способной поражать наземные и морские цели.
«Скорость ее полета около девяти махов, а дальность — более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели», — сообщил президент России. Он отметил, что применение ракеты «Циркон» предусмотрено «с морских носителей» — серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр». Также он сообщил, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» идут по графику. Как это повлияет на расклад сил России и США?
Комментарий Георгия Бовта:
Реакция западной и прежде всего американской прессы на внешнеполитическую часть послания президента России была стандартной и довольно предсказуемой. В ней увидели очередную угрозу и только ее, предпочтя, например, не заметить оговорку российского президента о том, что Россия в ответ на выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) не собирается первой размещать свои ракеты средней дальности в Европе, если на этот шаг не пойдут американцы.
С другой стороны, американские пусковые ракетные установки, которые Москва считает нарушающими параметры ДРСМД, уже размещены в Европе, например в Румынии и Польше, на что российский президент, по сути, дал «ассиметричный ответ».
Во-первых, он заявил что российский удар в ответ на ракетное нападение из Европы будет нанесен в том числе по местам принятия соответствующего решения враждебной стороной. Это в определенной мере можно считать пересмотром военной доктрины, до сих пор исключавшей возможность нанесения ядерного удара первыми. Во-вторых, Путин дал понять, что угроза непосредственно для США со стороны ракетно-космических сил России будет аналогичной той, которую представляют размещенные в Европе ракеты и средства их доставки по отношению к России, с их подлетным временем до десяти минут.
Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как подразумевается, не могут быть перехвачены современными средствами ПВО и ПРО, достигая 20 скоростей звука, могут быть размещены на надводных и подводных носителях в непосредственной близости от побережья США. Имея дальность полета 1000 километров, они будут играть по отношению к Америке ту же роль, что ракеты средней дальности в Европе по отношению к России.
По сути, тем самым может быть воспроизведена ситуация времен Карибского кризиса 1962 года, когда советские ракеты с ядерными боеголовками были размещены на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции. С той разницей, впрочем, что сейчас, вопреки предположениям некоторых американских СМИ, вовсе не обязательно иметь российскую наземную военную базу вблизи США, скажем, на той же Кубе или, страшно сказать, в Венесуэле, а достаточно некоторого количества подводных лодок, несущих постоянное боевое дежурство близ берегов США.
После того, как в ноябре 1962 года Советский Союз и США оказались на грани ядерной войны, были предприняты определенные шаги по деэскалации ракетно-ядерного противостояния, которые затем вылились в политику разрядки и заключение договоров об ограничении, а затем и сокращении стратегических ядерных вооружений. Очевидно, что в Москве и сегодня исходят из того, что Америка понимает только силу.
Последний договор об ограничении стратегических вооружений — СНВ-3 — истекает в 2021 году. Президент США Дональд Трамп уже не раз давал понять, что в нынешнем виде он его устраивает.
Так что автоматическое продление договору не светит. Однако никакие переговоры о его адаптации к новым условиям не начинались, тогда как российско-американские отношения в целом продолжают деградировать.
Может случиться так, что в определенное время Вашингтон просто предъявит Москве ультиматум, как это произошло в случае с Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Москва, разумеется, этот ультиматум отвергнет, и договор СНВ-3 будет похоронен.
В таких условиях Москве ничего не остается, как усиливать свои переговорные позиции. Она словно говорит: если вы хотите повторения ситуации Карибского кризиса, то мы готовы.
Представители Пентагона пока что ограничились заявлениями о том, что, мол, все слова Путина — это пропаганда. Можно и так, конечно, сказать. Однако ракета «Циркон» проходит испытания и скоро будет установлена на подводные лодки, которые отправятся к берегам Америки — в качестве приглашения сесть за стол переговоров.