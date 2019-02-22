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Развал ДРСМД чреват многосторонней гонкой вооружений, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Развал ДРСМД чреват многосторонней гонкой вооружений с участием целых регионов мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хорошо понимаем беспокойство представителей гражданского общества, развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и глобальной стабильности, ввергая в многостороннюю гонку вооружений целые регионы. Это чревато ускорением эрозии архитектуры контроля над вооружениями, негативными последствиями для перспектив дальнейшего ядерного разоружения и устойчивости режима ДНЯО", — сказала Захарова на брифинге.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", документ будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Комментарии
Политика , Армия , МАРИЯ ЗАХАРОВА , ДОНАЛЬД ТРАМП , ВЛАДИМИР ПУТИН , МИД
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