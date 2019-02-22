Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запуск Госдепом США сайта о "российской агрессии" на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в Москве "прекрасно понимают", почему такой сайт был запущен именно сейчас.
"Мы видели сейчас турне кандидата в президенты (Украины Петра Порошенко. — "Газета.Ru") по США, это часть предвыборной программы, даже вопросов нет, поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость", — отметила Захарова.
Она добавила, что российская сторона тоже запустит "и таблицы, и материалы".
"Мы без ответа выпады или припады даже Волкера не оставим", — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что Волкер представил сайт о "российской агрессии" на Украине.