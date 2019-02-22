Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила на «припады» Волкера о «российской агрессии» на Украине 

Газета.Ru + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запуск Госдепом США сайта о "российской агрессии" на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в Москве "прекрасно понимают", почему такой сайт был запущен именно сейчас.
"Мы видели сейчас турне кандидата в президенты (Украины Петра Порошенко. — "Газета.Ru") по США, это часть предвыборной программы, даже вопросов нет, поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость", — отметила Захарова.
Она добавила, что российская сторона тоже запустит "и таблицы, и материалы".
"Мы без ответа выпады или припады даже Волкера не оставим", — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что Волкер представил сайт о "российской агрессии" на Украине.
Газета.Ru: последние новости
Захарова ответила на предложение Порошенко лишить Россию права вето Путин пошутил про присоединение Крыма Вакарчук ответил на вопрос об объединении с Зеленским перед выборами
Политика , ПЕТР ПОРОШЕНКО , МАРИЯ ЗАХАРОВА , МИД , Госдеп США , Газета.Ru , Москва
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение